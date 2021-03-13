شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعلن جاهزية صبحى ونانا لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الجهاز الطبى لنادى الاتحاد السكندرى على جاهزية حارس مرمى الفريق محمد صبحي لخوض مباراة الاتحاد والبنك الأهلي المقرر لها الاثنين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الدورى المصري، بعد تعافيه من كدمة الركبة التى لحقت به فى لقاء غزل المحلة الأخير.

كما أبلغ الجهاز الطبي حسام حسن ومعاونيه بجاهزية المدافع الجامايكى داميون لوى نانا، مدافع الاتحاد السكندري، بعد قدرته على التعافى من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة غزل المحلة الأخيرة، واضطرت الجهاز الفنى بقيادة حسام حسن لتبديله قبل نهايتها بنصف ساعة.

داميون لوى مدافع الاتحاد السكندرى تعرض للإصابة بشد فى العضلة الضامة فى لقاء المحلة ولم يقدر على استكمال المباراة، وهو من الأعمدة الأساسية فى دفاع الاتحاد السكندرى وتم استدعاؤه مع زميله روماريو ويلياميز لتمثيل منتخب جامايكا فى المعسكر المقرر انطلاقه 20 مارس الجاري.

وحسم التعادل السلبى مباراة الاتحاد السكندرى وغزل المحلة، فى اللقاء الذى أقيم باستاد الإسكندرية فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر من مسابقة الدورى الممتاز هذا الموسم.

وانفعل العميد حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على لاعبيه بعد التعادل مع المحلة والذى لم يلبى طموحات الفريق وجماهيره خاصة فى ظل النتائج المتواضعة لزعيم الثغر واحتلاله المركز السابع بعد انتهاء جميع مبارياته المؤجلة.