بنزيما ينقذ ريال مدريد أمام إلتشي في الوقت القاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق ريال مدريد فوزا قاتلا على ضيفه إلتشي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الأسبوع الـ27 من بطولة الدوري الإسباني مساء اليوم السبت.

ويدين الفريق الملكي بالفضل في الفوز إلى مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما، الذي قلب الطاولة على إلتشي وسجل هدفي الريال، ليرفع رصيده إلى 15 هدفا هذا الموسم كثالث هدافي الليجا.

وتقدم إلتشي بهدف سجله دانييل كالفو في الدقيقة 61، وتعادل كريم بنزيمة لريال مدريد في الدقيقة 73 قبل أن يسجل نفس اللاعب الهدف الثاني للريال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بشكل مؤقتا، انتظارا لما ستسفر عنه مباراة برشلونة وهويسكا يوم الإثنين المقبل، بينما توقف رصيد إلتشي عند 24 نقطة في المركز السابع عشر.

وهذا هو الفوز الأول للريال بعد تعادلين متتاليين، وهو الفوز السابع عشر للريال في الدوري بشكل عام مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في ست.

وعلى الجانب الآخر، أصبحت هذه الخسارة هي الثانية عشر لإلتشي في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في تسع.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي: تيبو كورتوا - فيرلاند ميندي - ناتشو - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - كاسيميرو - فيديريكو فالفيردي - إيسكو - لوكاس فاسكيز - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.