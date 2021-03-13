بيراميدز يفوز على العبور برباعية في كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

تمكن فريق بيراميدز من تحقيق الفوز على العبور بأربعة أهداف مقابل هدف ضمن مباريات الدور الـ 32 من بطولة كأس مصر والتي جرت ملعب الدفاع الجوي.

بيراميدز سجل مبكرًا عن طريق إسلام عيسى في الدقيقة 5 قبل أن يتعادل كريم شحاتة في الدقيقة 49 من عمر المباراة من ضربة جزاء.

بعد هدف التعادل كثف بيراميدز من الهجوم على أمل العودة للمباراة من جديد، وكان لرفاق عبد الله السعيد ما سعوا إليه، بعد أن تمكن البديل رمضان صبحي من التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 79 تمكن البديل إبراهيم عادل من تسجيل الهدف الثالث ليؤمن انتصار هام لفريقه، ونجح جون أنتوي من تسجيل الرابع في الدقيقة 94.

وبعد التأهل إلى الدور الـ16 فإن بيراميدز سيكون على موعد مع مواجهة قوية أمام سموحة.