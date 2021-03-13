مصدر لمصراوي: موسيماني لم يطلب الاستغناء عن كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لم يطلب رحيل محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب القلعة الحمراء.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن كهربا لم يتلق أي عروض للرحيل عن النادي الأهلي خلال الفترة الحالية.

وكانت بعض التقارير قد كشفت أن هناك عرضين لكهربا للرحيل عن الاهلي في فترة الإنتقالات المقبلة بناء علي الأزمة التي اندلعت بين اللاعب ومدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني .

وقال المصدر:"الأمر محسوم بشكل نهائي، ليس هناك عروض لمحمود كهربا وفترات الإنتقالات مغلقة فلماذا يتم الحديث به؟".

وأضاف:" كهربا ملتزم باداء برنامجه التأهيلي والتدريب منفرداً بناء علي عقوبة من الجهاز الفني والكرة في ملعبه الأن".

وأوضح:" هناك مباراة مهمة وصعبة للفريق أمام فيتا كلوب ويجب أن يدعم الجميع الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا".

وتابع:" تعاملنا بمنتهي الشفافية في ازمة محمود كهربا، وتم إعلان العقوبة علي اللاعب، وكهربا ألتزم ولم يتحدث ويخوض برنامجه دون ضجيج ويدعم الفريق، وإدارة النادي لا علاقة لها بالأمر فالقرار فني ويخص موسيماني واللاعب فقط".

وقال:" لم يصلنا أي شئ من الجهاز الفني بعدم الرغبة في تواجد كهربا، ليس لدينا ما نخفيه، اللاعب امامه فرصة لتقديم نفسه من جديد للجهاز الفني، وهو ملتزم بالعقوبة وليس هناك أي جديد نهائياً".