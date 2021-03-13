زيزو يحكي كواليس تسديدة القائم بنهائي إفريقيا.. ولاعب في الأهلي يحب اللعب معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

استعاد أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك، ذكريات تسديدته التي ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى محمد الشناوي، حارس الأهلي، في نهائي القرن الذي جمع بين الفريقين بالمباراة النهائية للنسخة الماضية لدوري أبطال إفريقيا.

وقال زيزو، خلال حلوله ضيفاً بالحلقة الثالثة من برنامج "الدربي" بإنتاج WE: "لم تكن هناك تعليمات للتسديد كثيرا على مرمى محمد الشناوي".

وأضاف: "نفعل ذلك عندما يكون الحارس قليلا من الناحية الفنية أو مهزوزا، لكن أمام الشناوي فخيار التسديد لم يكن متاحا".

وتابع: "كنت سأركض لأحتفل بالهدف، رأيت الكرة بعيدة عن الشناوي وفي طريقها إلى الشباك، لكن فجأة شعرت أن القائم تحرك قليلا لتصطدم الكرة وترتد عكس الاتجاه، كان هناك سوء توفيق".

وعن لاعب في الأهلي يرغب في مزاملته بالملعب، رد زيزو: "أحب اللعب مع محمد مجدي أفشة، لاعب كرة مميز ولديه رؤية جيدة للملعب، إمكانياتي تحتاج صانع ألعاب بحجم أفشة، أرى أنه سيكون الأكثر الإفادة لي من وجهة نظري، وهو لاعب كبير".