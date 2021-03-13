الترجي يخسر الكلاسيكو قبل صدام الزمالك بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خسر فريق الترجي الرياضي كلاسيكو تونس على يد النجم الرياضي الساحلي بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "بوعلي لحوار" ضمن حسابات الأسبوع الـ18 من مباريات الدوري التونسي.

النجم تقدم مبكرًا عن طريق أيمن الصفاقسي في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة، قبل أن يحرز مرتضى بن وناس الهدف الثاني في الدقيقة 51.

الترجي توقف رصيده عند 40 نقطة ليظل في الصدارة، في المقابل ارتفع رصيد النجم الساحلي لـ33 نقطة في المركز الثاني.

هذه المباراة ستكون الأخيرة للترجي قبل مواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الترجي ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط في المقابل يأتي مولودية الجزائر في المركز الثاني برصيد خمس نقاط، ويأتي الزمالك في الترتيب الثالث برصيد نقطتين، أما توينجيت يأتي في الترتيب الرابع برصيد نقطة.