جالاتا سراي يعود لطريق الانتصارات بالدوري التركي في ليلة ظهور مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

عاد فريق جالاتا سراي لدائرة الانتصارات من جديد عقب فوزه على فريق قيصري سبور بثلاثة أهداف دون رد دون رد في المباراة التي جاءت ضمن الأسبوع 30 من منافسات الدوري التركي.

المباراة شهدت عودة مصطفى محمد للمشاركة رفقة فريق جالاتا سراي حيث لعب المحترف المصري بصورة أساسية حتى تم استبداله في الدقيقة 68 لصالح اللاعب محمد كريم أتاتورك.

وغاب مصطفى محمد عن المشاركة في المباراة الماضية رفقة جالاتا سراي عقب طرده في مباراة أنقرة جوتشو في إطار منافسات الأسبوع الـ28.

هدف جالاتا الأول جاء عن طريق راداميل فالكاو في الدقيقة 44 حيث ساهم هدف النجم الكولومبي، في المقابل عزز النيجيري هنري أونيكورو النتيجة لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 82.

البديل هنري أونيكورو عاد من جديد ليضيف الهدف الثالث لصالح جالاتا سراي في الدقيقة 89 لتنتهي المباراة عند نتيجة (3-0).

وكان جالاتا سراي خسر من أنقرة جوتشو بنتيجة (2-1)، ثم تعادل في الجولة الماضية أمام سيفاس سبور بهدفين لكل فريق.

وأصبح رصيد جالاتا سراي 61 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن بشكتاش إلا أن الأخير لديه مباراة في هذه الجولة ضد إسطنبول باشاك شهير.

تشكيلة جالاتا سراي كالتالي: فيرناندو موسليرا - تايلان أنتاليالي - راداميل فالكاو - إمري أكبابا - دياندري يدلين - كريستيان لوينداما - مصطفى محمد - مارسيلو ساراتشي - ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا - إمري كلنتش - جيدسون فرنانديز.