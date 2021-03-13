شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو عبد السلام في أول تصريح بعد رحيله: ضحيت بنفسي لاحافظ علي حراس الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فجر عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مفاجأة من العيار الثقيل بشان رحيله المفاجئ عن تدريب حراس مرمي الزمالك .

وتقدم عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمي الزمالك باعتذار رسمي اليوم عن عدم استمراره في منصبه رغم قيادته لمران الفريق اليوم وأمس تحت اشراف باتريس كارتيرون .

وقال عمرو عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: ضحيت بنفسي عشان احافظ على حراس مرمي الزمالك وعشان الفريق يستمر في الهدوء والاستقرار الفني والإداري«

وكشف عبدالسلام عن وجود بعض الاشخاص المتربصين بالنادي وبفريق الكرة ولا يريدون الخير للزمالك ولا لحراس المرمي لكني حرصت عيل تفويت الفرصة عليهم مبكرا حتي احافظ على الحراس الثلاثة بنادي الزمالك.

وقال: رحيلي حاليا هو الانسب والافضل للفريق ولحراسة مرمي الزمالك مؤكدا ان الفريق يمتلك 3 حراس على مستوي فندي وبدني على اعلي مستوي سواء محمود جنش أو محمد ابو جبل أو محمد عواد.

واكد مدرب حراس مرمي الزمالك انه واثق في استمرار جنش وعواد وأبوجبل بنفس المستوي ونجاحهم في حماية عرين الزمالك خلال الفترة المقبلة وخصوصا في مباراة الزمالك والترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقوة خلال الايام الحالية لمباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا المقررة الثلاثاء المقبل .

تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي مساء الثلاثاء المقبل في ملعب استاد القاهرة .