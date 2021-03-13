شكرا لقرائتكم خبر عن بنى سويف يفوز على سمسطا بهدف نظيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الفريق الكروى الاول بنادى بنى سويف الرياضى في تحقيق فوز بهدف نظيف على مضيفه مركز شباب سمسطا وذلك في إطار المباراة التي جمعت بين الفريقان بملعب مركز شباب سمسطا بالجولة 17 بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .وجاء هدف بنى سويف بالدقيقة 33 بالشوط الاول عن طريق تسديدة قوية لمحمود بكى بالشوط الاول.

قاد فريق سمسطا على حسن المدير الفنى وبدء المباراة بتشكيل مكون من ابراهيم العشماوي وبلال احمد وأحمد رمضان وأحمد محمد عبدالحافظ وأحمد محمد جرار ومحمد أحمد سلك وحسام حسن ومحمد جابر وعادل نور ومحمد سمير ومحمد عشري ).

فيما بدء بنى سويف بقيادة مديره الفنى محمد يوسف المدير الفنى بتشكيل مكون من شريف مدحت ومصطفى عبدالوهاب ومحروس محمود وحسام البدري وعبدالواحد عبدالعزيز ومحمود مكى ومعتز محروس وعمر مختار وأحمد قمحه وطه نادى وأحمد عبدالرازق ).

وادار اللقاء طاقم تحكيم مكون من جلال احمد ويعاونه محمد عبدالجليل وهشام ربيع ومحمد حسن حكما رابعا ومحمد رشاد مراقب مسابقات وسيد عطا مراقب حكام .

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد بنى سويف للنقطة 29 نقطة فيما توقف رصيد سمسطا عند 14 نقطة .