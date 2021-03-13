شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني تخوض أولى مبارياتها في بلاك بول الدولية للاسكواش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تخوض نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا، أول مباراة لها اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش.

وتواجه الشربيني الأمريكية صابرينا صبحي، في تمام الثامنة مساءً.

وتقام بطولة بلاك بول الدولية للاسكواش للرجال والسيدات في الفترة من 12 حتى 25 من شهر مارس الحالي.

ويتنافس بالبطولة 98 لاعبًا ولاعبة، يمثلون 18 دولة من جميع دول العالم، وتصل جوائز البطولة إلى 350 ألف دولار.

ويذكر أن نور الشربيني حافظت على صدارة التصنيف العالمي للشهر الخامس على التوالي، بينما تحتل نوران جوهر المركز الثاني، وتأتي نور الطيب في المركز الرابع، وهانيا الحمامي في المركز الخامس