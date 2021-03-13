شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير ليفربول تفتح النار على النني بعد خطفه لقب محمد صلاح في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لقب محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي، داخل مسابقة البريميرليج «الملك المصري» أشعل الغضب بين جماهير ليفربول والأرسنال، بعدما وجه الحساب الرسمي لفريق الجانرز عقب لقاء أولمبياكوس تغريدة للنجم المصري محمد النني لاعب الأرسنال، احتفالا بهدفه في الفريق اليوناني مكتوب عليها لقب محمد صلاح، «الملك المصري».

هذا الأمر رفضته بشدة جماهير ليفربول وانقلبت على الأرسنال ومحمد النني، واشتعلت حرب التصريحات من جانب جماهير الريدز ضد لاعب وسط المقاولون العرب وبازل السويسر سابقا.

كان لنجم المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني وفريق الأرسنال، خطف لقب محمد صلاح لاعب ليفربول الذي اعتاد عليه منذ انضمامه للفريق الإنجليزي صيف 2015 قادما من نادي روما الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لموقع الجانرز تهنئة لأداء محمد النني عقب لقاء أولمبياكوس اليوناني المحترف في صفوفه أحمد حسن كوكا، وقال: المك المصري، عقب نشره صورة للنجم محمد النني من لقاء الفريق اليوناني. وكان محمد صلاح اعتاد على هذا اللقب من قبل جماهير ليفربول خاصة في فترات تألقه وتصدره لهدافي الدوري الإنجليزي منذ أن جاء إلى البريميرليج تاركا الكالتشيو.

ووفقا لما نشره موقع ليفربول إيكو الموالي لفريق الريدز، أعطى مشجعو ليفربول لقبهم لنجمهم صاحب الأهداف الحرة بعد فترة وجيزة من وصوله إلى ملعب أنفيلد في عام 2017، وقاموا بإنشاء نشيد على شرفته مع كلمات: محمد صلاح، محمد صلاح، مو صلاح وهم يركضون في الجناح؛ صلاح، صلاح، صلاح، صلاح؛ الملك المصري.

أضاف التقرير، مع ذلك يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا لديه مغتصب غير متوقع لتاجه. بعد أن سجل مواطنه محمد النني الهدف الثالث في الفوز 3-1 لأرسنال على أولمبياكوس اليوناني في الدوري الأوروبي مساء الخميس، أرسل الحساب الرسمي لأرسنال تغريدة قال فيها: «ملك مصر» مكتمل بعلم مصر وتاجها. الرموز التعبيرية، وهو الأمر الذي رفضته جماهير ليفربول بشدة وفقا لما نشره موقع ليفربول إيكو.

وقارنت الصحيفة الموالية لفريق الريدز، بين مشوار النجمين في الدوري الإنجليزي، وقالت: على الرغم من ولادتهما في عام 1982 قبل أقل من شهر وكونهما زميلين في فريق بازل السويسري في موسم 2013/14، إلا أن صلاح مختلفا تماما عن النني.

بينما سجل صلاح 119 هدفًا في 191 مباراة مع فريق الريدز- بما في ذلك 25 حتى الآن هذا الموسم- كان الهدف الأخير من لاعب خط الوسط الدفاعي Elneny هو الرابع فقط له مع أرسنال منذ التوقيع مع فريق لندن في عام 2015 وما زال لم يفلت من العلامة في. الدوري الممتاز.

ونشر التقرير بعض تغريدات جماهير ليفربول ضد محمد النني وفريقه الأرسنال، وأكد، أثار ادعاء أرسنال بالتأكيد الكثير من ردود الفعل على الإنترنت، حيث حذر بعض المشجعين من عدم احترام الملك المصري الحقيقي، وأعلن أحد متابعي ليفربول أن النني يمكنه متابعة الملك الحقيقي وهو يسجل الأهداف فقط.

وأضاف آخر، صلاح هو الملك المصري الوحيد، ما الذي يدخنونه يا رفاق هناك في الأرسنال. وقال مشجع ثالث لليفربول، الملك مو يحب الكلمة، لا أحد يستطيع الحصول عليها في الدوري الإنجليزي. ويعود ليفربول إلى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز مساء غدا الاثنين، خارج ملعبه أمام ولفرهامبتون.

جماهير ليفربول ترفع لافتة الملك المصري محمد صلاح

جماهير ليفربول ترفع لافتة الملك المصري محمد صلاح

محمد النني يخطف لقب محمد صلاح في الدوري الإنجليزي (صورة)

خطف النجم المصري محمد النني لاعب المنتخب الوطني وفريق الأرسنال لقب محمد صلاح لاعب ليفربول الذي اعتاد عليه منذ انضمامه للفريق الإنجليزي صيف 2015 قادما من نادي روما الإيطالي.

ونشر الحساب الرسمي لموقع الجانرز تهنئة لأداء محمد النني عقب لقاء أولمبياكوس اليوناني المحترف في صفوفه أحمد حسن كوكا، وقال: المك المصري، عقب نشره صورة للنجم محمد النني من لقاء الفريق اليوناني. وكان محمد صلاح اعتاد على هذا اللقب من قبل جماهير ليفربول خاصة في فترات تألقه وتصدره لهدافي الدوري الإنجليزي منذ أن جاء إلى البريميرليج تاركا الكالتشيو.

حساب فريق الأرسنال يحتفل بأداء محمد النني