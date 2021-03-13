شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيد يعلن قائمة المحلة لمباراة المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد عيد، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى غزل المحلة، قائمة الفريق التي تضم 23 لاعبا استعدادا لمباراة المقاولون العرب، ضمن مباريات الجولة الـ 16 من بطولة الدورى العام، والتى من المقرر إقامتها غدا الأحد باستاد الجبل الأخضر.

وتضم قائمة غزل المحلة كلا من: عمرو شعبان، محمد البشبيشى، محمد كماتشو، محمد عبدالقادر، أحمد عيد، فتحى مبروك، معتز محب، بسام ماهر، محمود علاء، أحمد الندرى، هشام بلحه، محمد حمدان، خالد الاخميمى، أحمد عادل، يحيى حامد، فرانسيس، محمد مصطفى، حموشه، خالد كساب، خالد رسلان، أشرف السيد، أحمد الشيخ، إسلام فؤاد .

ويغيب عن اللقاء كل من هانى عادل ومحمد سامى وعبده يحيى للإصابة، بينما جاء غياب خالد لطفى ومحمود صلاح وبدر موسى وكارم الحلوانى لأسباب فنية.