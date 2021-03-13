شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الأوليمبي يستضيف بطولة الجمهورية لألعاب القوى وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتضن المركز الأوليمبي بالمعادي عديدا من الفعاليات الرياضية بناء على توجيهات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بفتح المركز أبوابه أمام استضافة كل الأنشطة الرياضية والمنتخبات الوطنية والأندية لإقامة منافساتها.

وفاز أمس منتخب مصر لكرة اليد على نادي الطيران بنتيجة 40/20 في مباراة ودية جمعت بين الفريقين على ملاعب المركز الأوليمبي بالمعادي، كما فاز فريق السيدات بنادي الجزيرة لكرة اليد على نادي سبورتنج بنتيجة 29/27، بينما في الكرة الطائرة فاز فريق الداخلية على فريق سموحة بنتيجة 3/0، وكذلك فاز فريق الزمالك لكرة السلة على فريق المصرية للاتصالات بنتيجة 76/70.

وفي سياق مختلف، يستضيف المركز الأوليمبي بالمعادي بطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 20 سنة، لليوم الرابع على التوالي.

وحرص مسؤولو المركز الأوليمبي بالمعادي على تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل دقة من بينها تطهير وتعقيم صالات التدريب، بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة قبل الدخول ومنع التكدس والزحام والالتزام بارتداء الكمامات.