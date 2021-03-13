شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطالب فرجاني ساسي بإثبات حسن النية وتجديد عقده بعد مباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالبت اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز الجهاز الفني الجديد بقيادة باتريس كارتيرون بضرورة غلق جميع ملفات الفريق في أقرب وقت ممكن.

وتسعى اللجنة الثلاثية إلى توفير الهدوء والاستقرار الفني والإداري للمدير الفني الجديد باتريس كارتيرون حتي يتمكن من تحقيق أهداف الإدارة وطموحات الجماهير.

وطالبت اللجنة الثلاثية من فيرجاني ساسي صانع ألعاب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إثبات حسن النوايا والتوقيع على تجديد عقده عقب مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا المقررة الثلاثاء المقبل.

ووافق فيرجاني ساسي لاعب الزمالك على تجديد عقده مع الفريق بعد عودة الفرنسي بتريس كارتيرون إلا أنه لم يحدد موعدا للتجديد حتي هذه اللحظة .

ومنحت اللجنة ساسي فرصة لما بعد مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا لتحديد موقفه والتجديد رسميا حتى يتسنى للإدارة والجهاز الفني غلق هذا الملف الشائك الذي يشغل الجماهير.

مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا هي عنق الزجاجة ونقطة فارقة في مسيرة الزمالك في البطولة الأفريقية، حيث إن أي نتيجة سوى الفوز قد تهدد تأهل الزمالك .

تقام مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة.