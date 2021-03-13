شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطيب بعد رفض جماهير الأحمر تعليقه على المباريات: « الأهلي سيحصد اللقب العاشر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رد أحمد الطيب، معلق قنوات بي ان سبورتس، على تصريحات محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والذي أبدى استياءه من إسناد إدارة القناة مهمة التعليق على مباراة الفريق أمام فيتا كلوب الكونغولي، الثلاثاء المقبل، للطيب، واصفاً الأمر بقصد استفزاز أنصار النادي الأحمر.

وقال المعلق أحمد الطيب في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «مؤكد أنه ليس حساب محمد الجارحي عضو مجلس إدارة الأهلي».

وأضاف: «الجارحي شخص مهذب ومسؤول نشيط في أكبر أندية القارة، والنادي الأهلي ومسؤولوه أكبر من ذلك بكثير».

وأتم تصريحاته: «إن شاء الله سيفوز الأهلي على فيتا ويعبر مرحلة المجموعات وسيحصد اللقب العاشر».

ويلعب الأهلي أمام فيتا كلوب الكونغولي، بملعب الأخير، عصر الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

وكان أحمد الطيب قد تولى التعليق على مباراة الأهلي أمام سيمبا التنزاني، في الجولة الثانية من المجموعة، والتي خسرها حامل لقب دوري أبطال أفريقيا بهدف دون رد.