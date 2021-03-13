شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الزمالك.. الترجي يسقط في فخ الخسارة على يد النجم ‏الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي بهدفين دون رد أمام نظيره النجم الساحلي بملعب الأخير، بمنافسات الجولة رقم 16 من عمر مسابقة الدوري التونسي الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.

سجل ثنائية النجم كل من أيمن الصفاقسي ودواروين جونزاليز في الدقيقتين 4 و51 من عمر المباراة التي اقيمت في سوسة.

ولعب الترجي منقوصاً بطرد خليل شمام مع الدقيقة 38 من عمر المباراة، بينما أخرج حكم المواجهة بطاقة حمراء أخرى هذه المرة من نصيب أحد لاعبي النجم مع صافرة النهاية.

الفوز رفع رصيد النجم للنقطة 33 في المركز الثاني بينما حافظ الترجي على الصدارة رغم الهزيمة بـ 40 نقطة في جدول ترتيب الدوري التونسي.

ويحل الترجي التونسي ضيفاً على الزمالك في ملعب القاهرة مساء الثلاثاء المقبل، بمنافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا في الاختيار الأول لباتريس كارتيرون في ولايته الفنية الثانية داخل القلعة البيضاء.