شكرا لقرائتكم خبر عن الصلح خير .. كارتيرون ينجح في تصفية الأجواء بين حراس مرمى الزمالك قبل مباراة الترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نجح الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة باتريس كارتيرون ومعاونيه في تصفية الأجواء بين حراس مرمى الزمالك محمود جنش ومحمد أبوجبل ومحمد عواد مع بدء الولاية الثانية للفرنسي باتريس كارتيرون مع الزمالك.

وطالب كارتيرون الحراس الثلاثة بطي صفحة الماضي وراء ظهورهم والتركيز في التدريبات والأفضل هو الذي سيحجز مكانه في التشكيلة الأساسية للزمالك.

يأتي هذا بعدما عقد باتريس كارتيرون الزمالك جلسة لتصفية الأجواء والصلح بين الحراس الثلاثة محمود عبدالرحيم جنش، ومحمد أبوجبل، ومحمد عواد قبل انطلاق مران اليوم بنادي الزمالك والتى انتهت بتعاهد الجميع على وضع مصلحة الزمالك فوق أي اعتبار.

كان عمرو عبدالسلام مدرب حراس مرمى نادي الزمالك الذي تقدم باعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه، قد حرص على تحفيز جنش وعواد وأبوجبل في مران اليوم الذي قاده المدير الفني الجديد باتريس كارتيرون .

وشهد مران حراس الزمالك اليوم وحدات إضافية في التدريبات لزيادة سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات من مسافة قريبة من المرمى.

واشتعلت المنافسة بين جنش وأبوجبل وعواد لحراسة عرين الفريق في مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الزمالك والترجي الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي المباراة.