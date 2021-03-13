شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يقود جالاتا سراي أمام قيصري سبور في الدوري التركي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جالاتا سراي التركي يعود من جديد للمنافسة على صدارة الدوري التركي بقيادة مصطفى محمد العائد من الإيقاف عندما يواجه فريق قيصري سبور، السبت الموافق 13/3/2021، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، خلال الجولة 30 من عمر الدوري التركي الممتاز والذي سيقام على أرض استاد قيصر أتاتورك.

وجاءت تشكيل جالاتا سراي كالتالي: فيرناندو موسليرا - تايلان أنتاليالي - راداميل فالكاو - إمري أكبابا - دياندري يدلين - كريستيان لوينداما - مصطفى محمد - مارسيلو ساراتشي - ماركوس دو ناسيمينتو تيكسيرا - إمري كلنتش - جيدسون فرنانديز. ويحتل جالاتا سراي الترتيب الثاني برصيد 58 نقطة، في المقابل يحتل قيصري سبور المركز الثالث عشر برصيد 31 نقطة.

موعد مباراة جالاتا سراي وقيصري سبور

يخوض فريق جالاتا سراي لقاء هاما اليوم في الدوري التركي الممتاز عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، حيث يحظى لقاءات جالاتا سراي بمشاهدة كبيرة منذ انتقال مصطفى محمد لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادما من فريق الزمالك المصري المتعثر في دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، واضطر لتغير جهازه الفني وإقالة باتشيكو وتعيين كارتيرون، المدرب الفرنسي.

القنوات الناقلة لمباراة جالاتا سراي وقيصري سبور

تنقل شبكة بين سبورت القطرية اليوم مباراة جالاتا سراي الذي يقوده مصطفى محمد على قناة beIN Sports HD 1 TR، حيث اعتاد المصريون منذ فترة على مشاهدة بعض المباريات الخاصة بالمهاجم مصطفى محمد على قنوات أخرى أو مواقع البث المباشر نظرا لعدم إتاحة كافة مباريات الدوري التركي على القناة القطرية.