بايرن ميونيخ يتطلع الى ضم رافينيا من ليدز 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

يتطلع ​بايرن ميونيخ​ إلى التعاقد مع ​رافينيا​، جناح فريق ​ليدز يونايتد​ الانكليزي.



ووفقًا لتقارير صحافية إيطالية، أعلن النادي البافاري اهتمامه برافينيا وهو يتطلع الى التعاقد معه في الصيف المقبل.

وسجل لاعب خط الوسط خمسة أهداف وقدم العديد من التمريرات الحاسمة لفريقه خلال هذا الموسم.

وتشير التقارير نفسها الى ان بطل أوروبا قد يواجه منافسة من قبل كل من ليفربول ومانشستر يونايتد. ومع ذلك، يُقال أيضًا إنهم يتطلعون إلى خطوة محتملة في نهاية الموسم إلى جانب مجموعة من الأندية الأوروبية الأخرى.