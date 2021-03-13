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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بوروسيا دورتموند يتطلع إلى محاولة جديدة من مانشستر يونايتد لضم سانشو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021
يعتمد بوروسيا دورتموند على مانشستر يونايتد في تقديم عرض جديد لجدون سانشو.
ويقول بيلد إن دورتموند يأمل في الحصول على عرض جديد لسانشو من قبل مانشستر يونايتد.
ويأمل دورتموند في بيع سانشو، الذي كان يعاني من تراجع في المستوى مؤخرًا، من أجل إعادة الاستثمار في الفريق وتحقيق هدفه الصيفي الأول دونيل مالن من أيندهوفن.
ويبدو أن عمالقة البوندسليغا على استعداد لخفض بند الإفراج الأولي عن الجناح النجمي البالغ 108 ملايين جنيه إسترليني.
وكان يونايتد من بين أكبر المعجبين بالانكليزي الدولي وبالتالي يأمل دورتموند في الحصول على عرض آخر قريبًا.