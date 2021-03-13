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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ستويشكوف: برشلونة مسؤول عن وجود غريزمان في صفوفه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021
أعلن نجم برشلونة السابق، خريستو ستويشكوف، ان النادي مسؤول عن وجود أنطوان غريزمان في الفريق.
وفشل غريزمان في هز الشباك في أي من مباراتي دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، رغم أنه فاز بركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول في العاصمة الفرنسية.
وأوضح ستويشكوف في مقابلة مع موقع Sportsport.ba: "عندما يكون غريزمان على أرض الملعب، يلعب برشلونة بعشرة لاعبين".
وتابع قائلا: "إذا كانوا يريدون فعل شيء جيد على المدى الطويل، فعليهم بيعه".
وأضاف النجم البلغاري السابق: "يجب أن يكون ترينكاو وبرايثوايت في الفريق، ما الذي يفعله غريزمان هناك؟".