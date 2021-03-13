ستويشكوف: برشلونة مسؤول عن وجود غريزمان في صفوفه 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

أعلن نجم برشلونة السابق، ​خريستو ستويشكوف​، ان النادي مسؤول عن وجود ​أنطوان غريزمان​ في الفريق.



وفشل غريزمان في هز الشباك في أي من مباراتي ​دوري أبطال أوروبا​ ضد ​باريس سان جيرمان​، رغم أنه فاز بركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول في العاصمة الفرنسية.

وأوضح ستويشكوف في مقابلة مع موقع Sportsport.ba: "عندما يكون غريزمان على أرض الملعب، يلعب برشلونة بعشرة لاعبين".

وتابع قائلا: "إذا كانوا يريدون فعل شيء جيد على المدى الطويل، فعليهم بيعه".

وأضاف النجم البلغاري السابق: "يجب أن يكون ترينكاو وبرايثوايت في الفريق، ما الذي يفعله غريزمان هناك؟".