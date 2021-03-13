مان سيتي يعد عرضا وافرا لنجم أتلتيكو مدريد جواو فيليكس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

يستعد نادي مانشستر سيتي للتحرك باتجاه لاعب ​أتلتيكو مدريد​، ​جواو فيليكس​.



وذكرت تقارير صحافية أن السيتي يعتبر فيليكس بديلا لسيرجيو أغويرو، الذي هو هدف مجاني لبرشلونة.

ورؤساء السيتي هم من أشد المعجبين بفيليكس ومستعدون لتقديم عرض كبير للاعب البرتغالي الدولي.

وانضم المهاجم الشاب إلى أتلتيكو قبل أكثر من 18 شهرًا من ​بنفيكا​ مقابل 120 مليون يورو، وسيسعى العملاق الإسباني لعدم تكبد أي خسارة في أي صفقة بيع.

إلا أن فيليكس مر بموسم صعب تحت قيادة المدرب ​دييغو سيميوني​ هذا الموسم.