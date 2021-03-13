تيو هرنانديز ينتظر مكالمة ديشان  

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

يتمنى ​تيو هرنانديز​ مدافع نادي ​ميلان​ الإيطالي ان يتم استدعائه إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليلعب الى جانب شقيقه لوكاس .



وفي حديث صحفي نقلته"سبورتويك": "أنا في الانتظار، لم يتصل بي أحد بعد".

واضاف: "منذ سنتين، موعد قدومي إلى ميلان، ألعب أيضا كي اذهب الى المنتخب".

تابع: "أحلم باللعب مع شقيقي في المنتخب".

وحين سئل هل يدفع ثمن رفضه اللحاق ب​منتخب فرنسا​ للشباب في عام 2017 مفضلا العطلة الصيفية في ماربيا ختم: "كنت يافعا، لم افهم أهمية الامر".

يذكر ان ميلان يحتل مركز الوصافة بفارق 6 نقاط عن المتصدر انتر.