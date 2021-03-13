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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تيو هرنانديز ينتظر مكالمة ديشان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021
يتمنى تيو هرنانديز مدافع نادي ميلان الإيطالي ان يتم استدعائه إلى المنتخب الفرنسي لكرة القدم ليلعب الى جانب شقيقه لوكاس .
وفي حديث صحفي نقلته"سبورتويك": "أنا في الانتظار، لم يتصل بي أحد بعد".
واضاف: "منذ سنتين، موعد قدومي إلى ميلان، ألعب أيضا كي اذهب الى المنتخب".
تابع: "أحلم باللعب مع شقيقي في المنتخب".
وحين سئل هل يدفع ثمن رفضه اللحاق بمنتخب فرنسا للشباب في عام 2017 مفضلا العطلة الصيفية في ماربيا ختم: "كنت يافعا، لم افهم أهمية الامر".
يذكر ان ميلان يحتل مركز الوصافة بفارق 6 نقاط عن المتصدر انتر.