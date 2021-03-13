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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدرب بنفيكا مشيدا بماتيتش: من الصعب جدًا أن تحدث العودة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021
لا يرى مدرب بنفيكا، خورخي جيسوس، أي احتمال لإعادة التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، نيمانيا ماتيتش.
وأعلن ماتيتش، في منتصف الأسبوع، أن جيسوس من بين أفضل المدربين الذين لعب معهم وأعلن أيضًا عن استعداده للعب مع بنفيكا مرة أخرى.
لكن جيسوس قال: "ماتيتش قدم مواسم ممتازة في بنفيكا. لديه ملف مثل قلة من اللاعبين الآخرين في العالم. 1.90 متر، قدرة فنية... لديه مواسم ممتازة وهذا هو سبب تعاقد تشيلسي معه".
وتابع: "اليوم هو في مانشستر يونايتد ويواصل اللعب. لقد رأيت مباراته ضد ميلان ولا يزال في حالة بدنية ورياضية رائعة، لديه جودة فنية... أعتقد أنه من الصعب جدًا أن تحدث العودة إلى بنفيكا، لأنهم لاعبون بعقود ليس لدى فرق البرتغال إمكانية لمطابقتها".