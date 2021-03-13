مدرب بنفيكا مشيدا بماتيتش: من الصعب جدًا أن تحدث العودة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

لا يرى مدرب ​بنفيكا​، ​خورخي جيسوس​، أي احتمال لإعادة التعاقد مع لاعب خط وسط مانشستر يونايتد، ​نيمانيا ماتيتش​.



وأعلن ماتيتش، في منتصف الأسبوع، أن جيسوس من بين أفضل المدربين الذين لعب معهم وأعلن أيضًا عن استعداده للعب مع بنفيكا مرة أخرى.

لكن جيسوس قال: "ماتيتش قدم مواسم ممتازة في بنفيكا. لديه ملف مثل قلة من اللاعبين الآخرين في العالم. 1.90 متر، قدرة فنية... لديه مواسم ممتازة وهذا هو سبب تعاقد ​تشيلسي​ معه".

وتابع: "اليوم هو في مانشستر يونايتد ويواصل اللعب. لقد رأيت مباراته ضد ​ميلان​ ولا يزال في حالة بدنية ورياضية رائعة، لديه جودة فنية... أعتقد أنه من الصعب جدًا أن تحدث العودة إلى بنفيكا، لأنهم لاعبون بعقود ليس لدى فرق البرتغال إمكانية لمطابقتها".