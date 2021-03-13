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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أغويرو: برشلونة؟ من لا يرغب في اللعب مع ميسي؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021
تحدث نجم مانشستر سيتي، سيرجيو أغويرو، عن شائعات انتقاله إلى برشلونة مع الجماهير.
وينتهي عقد أغويرو في حزيران المقبل، ويعتبر هدفا مجانيا لرئيس برشلونة الجديد، جوان لابورتا.
وردا على سؤال خلال حديث مع المشجعين على قناة Twitch، قال اللاعب الأرجنتيني الدولي: "جميعهم يكتبون برشلونة. برشلونة... أعني، دعونا نتريث قليلاً، نرى، ما زلنا في السيتي".
من ناحية أخرى، قال أقويرو قبل أيام في محادثة مع إيباي على تويتش: "من لا يرغب في اللعب مع ليو ميسي؟" ، في إشارة إلى الانتقال المستقبلي المحتمل إلى برشلونة.