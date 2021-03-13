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أغويرو: برشلونة؟ من لا يرغب في اللعب مع ميسي؟

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أغويرو: ؟ من لا يرغب في اللعب مع ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

تحدث نجم مانشستر سيتي، ​سيرجيو أغويرو​، عن شائعات انتقاله إلى برشلونة مع الجماهير.

وينتهي عقد أغويرو في حزيران المقبل، ويعتبر هدفا مجانيا لرئيس برشلونة الجديد، ​جوان لابورتا​.

وردا على سؤال خلال حديث مع المشجعين على قناة Twitch، قال اللاعب الأرجنتيني الدولي: "جميعهم يكتبون برشلونة. برشلونة... أعني، دعونا نتريث قليلاً، نرى، ما زلنا في السيتي".

من ناحية أخرى، قال أقويرو قبل أيام في محادثة مع إيباي على تويتش: "من لا يرغب في اللعب مع ​ليو ميسي​؟" ، في إشارة إلى الانتقال المستقبلي المحتمل إلى برشلونة.

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