أغويرو: برشلونة؟ من لا يرغب في اللعب مع ميسي؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

تحدث نجم مانشستر سيتي، ​سيرجيو أغويرو​، عن شائعات انتقاله إلى برشلونة مع الجماهير.



وينتهي عقد أغويرو في حزيران المقبل، ويعتبر هدفا مجانيا لرئيس برشلونة الجديد، ​جوان لابورتا​.

وردا على سؤال خلال حديث مع المشجعين على قناة Twitch، قال اللاعب الأرجنتيني الدولي: "جميعهم يكتبون برشلونة. برشلونة... أعني، دعونا نتريث قليلاً، نرى، ما زلنا في السيتي".

من ناحية أخرى، قال أقويرو قبل أيام في محادثة مع إيباي على تويتش: "من لا يرغب في اللعب مع ​ليو ميسي​؟" ، في إشارة إلى الانتقال المستقبلي المحتمل إلى برشلونة.