زيدان واثق من نجاح هازارد مع ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

كشف المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين ​زيدان​ أن لديه ملء الثقة بلاعبه الدولي البلجيكي إيدين ​هازارد​ وهو سيقوم بعمل جيد جدا فور عودته إلى الملاعب متعافيا من إصابات تعيق مشاركاته مع النادي الملكي.



وغاب هازارد عن المباريات السبع الاخيرة لفريقه بسبب اصابة في الفخذ، ولكن من المرجح أن يرتدي مجددا القميص الأبيض، على غرار قائد الفريق سيرجيو ​راموس​ أمام إلتشي السبت ضمن منافسات المرحلة 27 من "لا ليغا".

وستكون هذه العودة بمثابة جرعة ثقة إضافية للنادي الملكي قبل استضافة أتالانتا الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا الاسبوع المقبل (فاز الريال 1- صفر ذهابا).

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عشية استضافة إلتشي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو": "نحن سعداء لاستعادة سيرجيو وإيدين. الفكرة أن يحصلا على بعض الدقائق، ولاحقا سنرى".

وتابع: "يبدو بحالة بدنية وذهنية جيدة. تجاوز كل هذه الاصابات، كل هذه الآلام والآن يبدو بحالة جيدة، لهذا السبب هو معنا وآمل في أن يتمكن من اللعب".

وأردف قائلا: "تعرض لاصابات طويلة وهو امر لم يختبره سابقا، ولكنه تعاقد لفترة طويلة واعتقد انه عندما يتعافى، سيكون رائعا. أنا متأكد من هذا الامر".

واشار نجم يوفنتوس الايطالي وريال مدريد السابق إلى الصعوبة عندما "يتعرض اللاعب لاصابة ولا يكون لائقا بنسبة 100 في المئة، ولكن أنا متأكد أنه سيقوم بعمل رائع هنا".

وتطرق زيدان إلى عودة قائد الفريق راموس الذي سيبلغ 35 عاما نهاية الشهر الحالي، وعودته الى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في شباط/فبراير الماضي.

ولم يلعب المدافع الدولي منذ 14 كانون الثاني/يناير، علما أن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وقال زيدان "لا اعرف ماذا سيحصل. ما نريد من سيرجيو أن يبقى هنا، وهذا ما بامكاني قوله كمدرب لانه لاعب مهم بالنسبة لنا".