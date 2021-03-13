بايلي: سولسكاير سألني عن أماد ديالو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021

اعترف مدافع مانشستر يونايتد، ​إريك بايلي​، بأن المدير الفني ​أولي غونار سولسكاير​ سأله عن ​أماد ديالو​ قبل أن يتعاقد مع الجناح القادم من ​أتالانتا​.



وسجل أماد ديالو هدفه الأول مع يونايتد في مباراة يوم الخميس مع ​ميلان​، حيث مرر كرة ​برونو فرنانديز​ ببراعة في مرمى جيانلويجي دوناروما بمؤخرة رأسه.

وقال بايلي في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس: "أعرفه من قبل، وعندما تحدث معي أولي عنه، قلت إنني أعرف أنه متواضع للغاية، وهادئ، ولا يتحدث كثيرًا".

وتابع: "بالنسبة لي لم أفكر مرتين، قلت للمدرب إنه رجل جيد، لديه الموهبة. أفعل كل شيء له، الوكيل، الأخ الأكبر وأنا سعيد من أجله".