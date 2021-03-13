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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايلي: سولسكاير سألني عن أماد ديالو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 13 مارس 2021
اعترف مدافع مانشستر يونايتد، إريك بايلي، بأن المدير الفني أولي غونار سولسكاير سأله عن أماد ديالو قبل أن يتعاقد مع الجناح القادم من أتالانتا.
وسجل أماد ديالو هدفه الأول مع يونايتد في مباراة يوم الخميس مع ميلان، حيث مرر كرة برونو فرنانديز ببراعة في مرمى جيانلويجي دوناروما بمؤخرة رأسه.
وقال بايلي في مقابلة مع قناة سكاي سبورتس: "أعرفه من قبل، وعندما تحدث معي أولي عنه، قلت إنني أعرف أنه متواضع للغاية، وهادئ، ولا يتحدث كثيرًا".
وتابع: "بالنسبة لي لم أفكر مرتين، قلت للمدرب إنه رجل جيد، لديه الموهبة. أفعل كل شيء له، الوكيل، الأخ الأكبر وأنا سعيد من أجله".