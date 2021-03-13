شكرا لقرائتكم خبر عن الرباط ينهي موسم أشرف مع الفيصلي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أظهرت الفحوصات الطبية الاولية التي اجراها لاعب فريق الفيصلي أحمد اشرف إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وحاجته للعملية الجراحية ومن ثم الانخراط في برنامج تأهيلي لعدة أشهر، قبل العودة للركض الكروي، وبذلك ينتهي موسم اللاعب مع عنابي سدير بعد إصابته بالرباط الصليبي.

هذا ويعتبر أحمد أشرف أحد أهم العناصر الفنية في فريق الفيصلي وبذلك يتلقى البرازيلي بريكليس شاموسكا ضربة قوية بفقدان اللاعب في ما تبقى من مباريات الموسم الحالي.