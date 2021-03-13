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الرباط ينهي موسم أشرف مع الفيصلي

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جدة - خالد شويل - أظهرت الفحوصات الطبية الاولية التي اجراها لاعب فريق الفيصلي أحمد اشرف إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي وحاجته للعملية الجراحية ومن ثم الانخراط في برنامج تأهيلي لعدة أشهر، قبل العودة للركض الكروي، وبذلك ينتهي موسم اللاعب مع عنابي سدير بعد إصابته بالرباط الصليبي.

هذا ويعتبر أحمد أشرف أحد أهم العناصر الفنية في فريق الفيصلي وبذلك يتلقى البرازيلي بريكليس شاموسكا ضربة قوية بفقدان اللاعب في ما تبقى من مباريات الموسم الحالي.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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