شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإعلام في اتحاد الدراجات تحدد أهداف المرحلة المقبلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أول اجتماع لها عقب تشكيلها برئاسة ياسر الدوخي الأمين العام في الاتحاد وبحضور حارب عبدالرزاق العلي نائب رئيس اللجنة عضو مجلس الإدارة، والأعضاء محمد عبدالفتاح آل علي، مروان عبدالفتاح آل علي، محمد إبراهيم الحمادي، خالد محمد أحمد، محمد عمران محمد، حسن الخميس، محمد عبدالرؤوف، ومحمود عبدالعزيز.

استهل الاجتماع بكلمة من قبل رئيس اللجنة رحب من خلالها بالنيابة عن رئيس الاتحاد منصور بوعصيبة وأعضاء مجلس الإدارة بأعضاء اللجنة، ووجه لهم الشكر الجزيل على قبول الانضمام إلى اللجنة وحضور الاجتماع وقبول المشاركة في أعمال الاتحاد والسعي لتحقيق أهدافه العامة وبصفة خاصة المشاركة في أهدافه الإعلامية المستهدفة ، وأكد أن لجنة الإعلام والعلاقات العامة تعد من اللجان المهمة في مسيرة اتحاد الدراجات والاتحادات الرياضية وكافة ، لما لها من دور إعلامي وترويجي لنشاط الاتحاد، وإبراز كافة أنشطته ومسابقاته من خلال تطوير حسابات التواصل الاجتماعي على الانستجرام وتفعيل حساب تويتر وقناة يوتيوب في تغطية أنشطة وبرامج الاتحاد.

وعول رئيس اللجنة الكثير من الآمال على أعضاء اللجنة بما يملكون من خبرات متعددة في جانب الإعلام والعلاقات العامة بمختلف تخصصاته لإبراز دور الدراجة الإماراتية بالشكل والمستوى الذي يليق بها.

واستعرضت اللجنة أهم الأحداث الخاصة بنشاط اللعبة وجدول السباقات الرسمية، واعتبرت اللجنة أن استضافة الإمارات للكونجرس الآسيوي يوم 22 الجاري وما يتخلله من أحداث أهمها خوض ابن الإمارات أسامة الشعفار رئيس الاتحاد السابق انتخابات سباق الرئاسة لدورة جديدة من أهم الاحداث التي تستحق التغطية والدعم الكبيرين لمسيرة الشعفار على المستوى الآسيوي، وما يصحبها من استضافة حشد كبير من مسؤولي اللعبة على المستوى الدولي والآسيوي.

وطالب الدوخي بأن تجند اللجنة كل طاقتها من استضافة مميزة للحدث، ومن أجل فوز ابن الإمارات برئاسة الاتحاد الآسيوي لدورة جديدة ، كما استعرضت اللجنة جدول مسابقات الفترة المقبلة من الموسم، واعتبر طواف الإمارات الأول للهواة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة من أهم السباقات المقبلة لما لها من قيمة كبيرة، وفي الختام تمنى ياسر الدوخي التوفيق للجنة الإعلام والعلاقات العامة بالقيام بدورها في إبراز عمل الاتحاد بالشكل الذي يليق بمسيرة الدراجة الإماراتية.