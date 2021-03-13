شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مثير في النسخة الـ29 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أقيمت «السبت 13 مارس» في قاعة المجلس باستاد سوق دبي الحرة للتنس، القرعة الرسمية للنسخة 29 من بطولة سوق دبي الحرة لتنس الرجال التي تنطلق غداً وحتى 20 مارس بمشاركة 7 من قائمة العشرين بحسب التصنيف العالمي للتنس. جاء ذلك بحضور كولم ماكلوكلين، النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة، وصلاح تهلك مدير البطولة، وناصر يوسف، الأمين العام لاتحاد التنس وممثلي رابطة لاعبي التنس للمحترفين، إضافة إلى السويسري ستان فافرينكا المصنف 20 عالمياً وحامل لقب بطولة دبي لعام 2016.

وسيسعى المصنف الأول في البطولة والرابع عالمياً، النمساوي دومينيك تيم الذي يعود إلى دبي منذ بطولة 2015، إلى الحصول على اللقب الثامن عشر في مسيرته وأول لقب له منذ أن رفع كأس بطولة أمريكا المفتوحة 2020، وفي حال تقلده باللقب خلال العام سيكون أول نمساوي منذ توماس موستر في عام 1997 يرفع كأس بطولة سوق دبي الحرة. ويتمتع ثيم بسجل حافل كانتصاره في نيويورك، ووصوله إلى نهائيات بطولة فرنسا المفتوحة 2018 و2019، وبطولة أستراليا المفتوحة عام 2020، كما وصل إلى نهائي جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين في النسختين الماضيتين.

وسينافس المصنف الثاني في البطولة و8 عالمياً، الروسي أندري روبليف، في الدور الثاني من البطولة أحد اللاعبين المؤهلين من الدوري التأهيلي أو الأسترالي جوردن ثومسون، وفي حال تأهله إلى دور الـ 16، سيكون على موعد مع الأمريكي تايلور فريتز المصنف 15 في البطولة و33 عالمياً أو الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي، اللاذن سيلتقيان في الدور الثاني من البطولة.

أما المصنف الثالث في البطولة والـ 11 عالمياً، الكندي دينس شابوفالوف، سيكون على موعد في الدور الثاني مع الألماني يان لينارد شتروف، المصنف 37 عالمياً أو أحد اللاعبين المؤهلين من الدوري التأهيلي، في حين أعلن ستان فافرينكا الذي شارك اليوم في القرعة الرسمية للبطولة عن انسحابه بسبب التعب والإجهاد. ويعد الإسباني باوتيستا أغوت، المصنف الرابع في البطولة و13 عالمياً والفائز بلقب دبي في 2018، من أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب لهذا العام، ليس فقط بعد فوزه على تيم في دبي سابقاً؛ بل أيضاً لتغلبه على أندري روبليف في مجموعات متتالية للوصول إلى نهائي ليلة السبت ضد نيكولوز باسيلاشفيلي.

في غضون ذلك، سيسعى روبليف إلى الحصول على المباراة التي فشل في الحصول عليها في الدوحة أمام باوتيستا أغوت. وقال كولم ماكلوكلين النائب التنفيذي لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «شهدنا خلال الأسبوع الماضي مجموعة من المنافسات الشيقة خلال منافسات السيدات، ولن نتوقع أن يكون الأسبوع القادم أقل من ذلك أبداً؛ حيث هنالك العديد من المواجهات الحرجة التي تشير إليها قرعة نسخة الـ 29 من البطولة، ولابد لنا الانتظار حتى معرفة من هو صاحب النصيب برفع كأس هذا العام».

من جانبه، قال صلاح تهلك، مدير البطولة: «نتوقع أسبوعاً رائعاً آخر مع عدد من اللاعبين الذين يستحقون الفوز بهذا اللقب المرموق، وقمنا بمنح بطاقة دعوة «وايلد كارد» إلى كل من دينيس نوفاك، الذي وصل مؤخراً إلى ربع النهائي في بطولة مونبلييه، والتونسي مالك الجزيري المصنف 262 عالمياً والذي قدم أداء رائعاً في دور نصف النهائي من بطولة دبي 2018، والروسي أصلان كاراتسيف، الذي يعد أول لاعب متأهل من الدوري التمهيدي في العصر المفتوح يصل إلى الدور نصف النهائي في بطولة أستراليا المفتوحة مؤخراً من أول ظهور له في جراند سلام، وأخيراً إلى ملتقط الكرات السابق في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، أليكسي بوبيرين، الذي فاز الشهر الماضي بأول لقب له في سنغافورة». ووضعت القرعة التونسي مالك الجزيري في مواجهة أحد أبرز لاعبي التنس العالميين الذين نافسوا بقوة على اللقب؛ حيث يستهل الجزيري مشواره في النسخة الـ29 بلقاء المصنف 55 عالمياً الفرنسي جو وليفير تسونغا.