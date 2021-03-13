شكرا لقرائتكم خبر عن بواليا لجماهير الأهلى قبل مواجهة فيتا كلوب: أبتسم دائما وأتمنى النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الكونغولى والتر بواليا مهاجم النادى الأهلى رسالة لمتابعيه قبل مواجهة فيتا كلوب الكونغولى، في الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دورى أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ونشر والتر بواليا على صفحته الشخصية على موقع "تويتر" صورة من مران الأهلى مبتسما، وعلق قائلا، "أبتسم دائما وأتمنى أن يأتي النجاح"، فى رسالة لجماهير الأهلى عن حالته النفسية التي يخشى الجميع أن تكون قد تأثرت بعد سوء التوفيق الذى يلازم اللاعب بعد إهداره الكثير من الفرص السهلة.

وكانت بعثة الأهلى قد غادرت مطار القاهرة الدولى في طريقها إلى الكونغو علي متن طائرة خاصة لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث أسند مجلس الإدارة رئاسة البعثة إلى العامري فاروق نائب رئيس النادي.

وأنهت البعثة إجراءات سفرها عبر صالة 3 بالمطار، حيث غادرت علي متن طائرة خاصة تحمل رقم ms3200 تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.

وفضل بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي السفر مبكرًا إلى الكونغو للتعود على الأجواء من الطقس الحار واللعب على ملعب نجيل صناعي، حيث حرص مجلس إدارة النادي الأهلي على توفير طيران خاص لبعثة الفريق الأحمر في رحلاته بأدغال أفريقيا توفيرا للوقت والجهد، وحفاظا على اللاعبين من الإجهاد بسبب طول رحلة السفر والترانزيت خلال رحلات السفر العادية.