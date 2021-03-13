شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب حراس الزمالك يعلن الرحيل رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن عمرو عبد السلام، مدرب حراس مرمى الزمالك، رحيله عن القلعة البيضاء، وتقديم اعتذار رسمي عن الاستمرار فى مهمته خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب قيادة مران الحراس اليوم تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

وكتب عمرو عبد السلام عبر حسابه بفيس بوك، "كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادى الزمالك، إدارة ولاعبين، على الفترة التى قضيتها فى شرف تدريب نادى الزمالك.. وأتقدم بالاعتذار عن تدريب فريق نادي الزمالك وتمنياتي بكل التوفيق".



عمرو عبد السلام عبر حسابه بفيسبوك

حرص ”الخليج 365” على التواصل مع مصدر مسئول داخل الزمالك لمعرفة حقيقة الأمر، ليؤكد أنه بعد انتهاء مران اليوم، قام عمرو عبد السلام بتحيه كافة اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والإداري وإخطارهم بأن اليوم هو الأخير له داخل النادي وأنه قرر الرحيل بشكل نهائي.

وبعد مغادرته مقر النادي بقليل، نشر عمرو عبد السلام، البوست المذكور والذى أعلن خلاله عن رحيله وانتهاء فترة توليه تدريب حراس المرمي بنادي الزمالك، وكان آخر مهامه مع الفريق قيادة مران اليوم، وعقد جلسة مع الثلاثي محمود عبد الرحيم جنش، ومحمد أبو جبل، ومحمد عواد على هامش المران، بهدف تحفيز الثلاثي وشرح البرنامج المحدد في المران، كما ركز على تدريبات لزيادة سرعة رد الفعل، والتعامل مع التسديدات من مسافة قريبة من المرمى.