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الامارات | ليدز يونايتد يعرقل تشيلسي ويحرمه من المركز الثالث في الدوري الإنجليزي

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض تشيلسي لكبوة بعد انتصارين ثمينين في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم وتعادل سلبيا مع مضيفه ليدز يونايتد اليوم السبت ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من المسابقة.

ورفع ليدز يونايتد رصيده إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر مقابل 51 نقطة لتشيلسي في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف ليستر سيتي صاحب المركز الثالث.

وبعد الفوز على حامل اللقب في عقر داره 1 / صفر وعلى إيفرتون 2 / صفر، سقط تشيلسي في فخ التعادل السلبي ليهدر فرصة انتزاع المركز الثالث من ليستر سيتي.

ويتطلع تشيلسي إلى فرض تفوقه مجددا عندما يلتقي أتلتيكو مدريد الإسباني يوم الأربعاء المقبل، في إياب دور الستة عشر من ، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز تشيلسي 1 / صفر.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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