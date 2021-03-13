الامارات | استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب نيمار عن باريس سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي باريس سان جرمان الفرنسي السبت غياب نجمه البرازيلي نيمار الذي يتعافى من اصابة بالعضلة المقرّبة، عن مواجهة ضيفه نانت الأحد في الدوري المحلي لكرة القدم.

كما سيغيب عن المواجهة الظهير الايطالي أليساندرو فلورنتسي، مواطنه المهاجم مويز كين ولاعب الوسط الاسباني أندر هيريرا.

ويتابع المهاجم البرازيلي "عمله الفردي وتعافيه المتكيّف والتدريجي مع المجموعة"، بحسب نادي العاصمة الفرنسية.

اصيب نيمار في 10 فبراير الماضي خلال المباراة ضد كاين (1-صفر) في مسابقة كأس فرنسا، وكان متوقعا أن يعود مطلع الشهر الجاري بحسب تشخيص أولي.

لكن النادي لا يرغب بالمخاطرة بنجمه البرازيلي الأغلى في العالم (222 مليون يورو)، وذلك قبل مواجهتين هامتين في الدوري ضد ليون في 21 الجاري وليل في 3 ابريل، بالاضافة الى دوري ابطال اوروبا حيث تأهل الى ربع النهائي على حساب برشلونة الاسباني.

ويحتل سان جرمان، حامل لقب الدوري، المركز الثاني بفارق نقطتين عن ليل، فيما تعثر ليون الثالث مع رينس (1-1) الجمعة وعجز عن اقتناص الصدارة موقتا.

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