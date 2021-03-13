شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عبدالسلام يعلن الرحيل عن جهاز الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن عمرو عبدالسلام، مدرب حراس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، رحيله عن الجهاز الفني للفريق، عقب انتهاء مران الفريق اليوم «السبت».

وكتب عبد السلام عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «كل الشكر والامتنان والتوفيق لنادي الزمالك إدارة ولاعبين على الفترة التي قضيتها في شرف تدريب نادي الزمالك، أتقدم بالاعتذار عن عدم تدريب الزمالك خلال الفترة المقبلة، تمنياتي بالتوفيق».

وكان الزمالك قد تعاقد مع المدرب باتريس كارتيرون لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة بعد أن تم الاستغناء عن البرتغالي جايمي باتشيكو بعد الفوز بمباراة سيراميكا كليوباترا أمس الأول.

- صورة أرشيفية