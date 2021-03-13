شكرا لقرائتكم خبر عن ليدز × تشيلسي: أرقام مبهرة دفاعيًا ومقلقة هجوميًا لـ بلوز «توخيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حافظ تشيلسي على سجله بعدم الخسارة خلال القيادة الفنية للمدرب الألماني الجديد، توماس توخيل، وخرج الفريق بنتيجة التعادل السلبي خارج قواعده ضد ليدز يونايتد في مباراة ضمن الجولة 28 من البريميرليج.

ودخل أصحاب الأرض هذه المباراة وهم لم يعرفوا نتيجة التعادل في أخر 18 مباراة بالدوري، لكنهم سقطوا في فخ التعادل السلبي للمرة الثانية فقط بملعبهم هذا الموسم بعد تعادلهم مع أرسنال في 22 نوفمبر الماضي.

وقدم الضيوف مباراة هجومية كبيرة، فسددوا 15 مرة (مقابل 7 لأصحاب الأرض)، وسددوا على المرمى في 8 مناسبات (مقابل 4 لـ ليدز) لكن تألق كبير من حارسي المرمى مع إخفاق في استغلال الفرص من المهاجمين حال دون حدوث أهداف في هذه المباراة.

رجل المباراة:

إيلان ميسيلر حارس مرمى ليدز كان بطل المباراة من خلال قيامه بـ 8 تصديات حرم بها الضيوف من تسجيل أي هدف، وعلى اثر ذلك نال اعلى تقييم لـ لاعب في المباراة من موقع سوفا سكور.

هل تعلم أن:

- منذ أول مباراة له في قيادة الفريق (ضد ولفرهامبتون)، لا يوجد فريق اجرى تعديلات في التشكيلة الأساسية له في البريميرليج أكثر من تشيلسي تحت قيادة توماس توخيل (39).

- محاولة تسديد واحدة فقط من جانب ليدز يونايتد في الشوط الأول ضد تشيلسي- أقل عدد محاولات تسديد لهم خلال شوط أول في مباراة بالبريميرليج هذا الموسم مناصفة مع مباراة برايتون في يناير الماضي.

ما الذي تعنيه نتيجة المباراة:

التعادل سيحافظ على موقع تشيلسي في المركز الرابع – المؤهل لدوري الأبطال – لكن البلوز أهدروا فرصة للإرتقاء إلى المركز الثالث – مكان ليستر سيتي – ولو بشكل مؤقت.

ليدز تعادلوا للمرة الثالثة فقط في الدوري هذا الموسم ليرتفع رصيدهم إلى 36 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- تشيلسي في 12 مباراة تحت قيادة توماس توخيل سجلوا 15 هدفًا، بمتوسط 1.25 هدف في المباراة. من ضمن هذه الأهداف، 4 عن طريق ركلات الجزاء، 2 بشكل أهداف عكسية.

- من بين 48 خصمًا لعب تشيلسي ضدهم خارج قواعده لـ 15 مباراة على الأقل بمختلف البطولات، يبقى ليدز يونايتد هو الفريق الذي حقق ضده البلوز اقل نسبة انتصارات خارج القواعد (14%: لعب 50، فاز 7، تعادل 15 وخسر 28).

- 3 تعادلات سلبية لـ تشيلسي في البريميرليج تحت قيادة توماس توخيل في أول 10 مباريات للمدرب الألماني مع الفريق، وهو أقل بـ مباراة واحدة من عدد المباريات التي انتهت بالتعادل السلبي للفريق في الدوري تحت قيادة لامبارد (2 في 57 مباراة).

-إدوارد ميندي حافظ على نظافة شباكه في 19 مباراة من بين 31 مباراة لعبها مع البلوز في مختلف البطولات (استقبل إجمالي 18 هدفًا).

- توماس توخيل لم يعرف الخسارة مع تشيلسي في أول 12 مباراة له مع الفريق بمختلف البطولات، أعلى رقم لمدرب في بدايته مع النادي على مدار تاريخ تشيلسي، مناصفة مع البرازيلي فيليبي سكولاري (12).