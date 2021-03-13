شكرا لقرائتكم خبر عن باتريس كارتيرون يعالج أخطاء اللاعبين قبل مباراة الزمالك والترجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على تنفيذ بعض الجمل والوحدات التدريبية في مران اليوم الذي يعد الثاني له بعد توليه القيادة الفنية للمارد الأبيض.

وقام كارتيرون بتلقين لاعبيه بعض الجمل في التقسيمة التي شهدها مران اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بميت عقبة قبل مباراة الزمالك والترجي في دوري أبطال أفريقيا.

وعكف باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك على علاج بعض الأخطاء في عملية تسليم وتسلم الكرة لدى اللاعبين والتركيز على التمرير القصير والتحرك دون كرة الذي يمنح الفريق أفضلية في بعض المواقف الصعبة بالمباريات.

وسادت حالة من الارتياح لدى الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون بعد انضمام أسامة نبيه المدرب العام للفريق والذي اعتبره إضافة قوية لجهازه المعاون خصوصا في ظل العلاقة القوية التي تربط نبيه بلاعبي الزمالك.

ويواصل الزمالك تدريباته تحت إشراف الجهاز الفني الجديد بقيادة باتريس كارتيرون بعد رحيل البرتغالي جيمي باتشيكو.

ويلتقي الزمالك والترجي في الجولة الرابعة ضمن مباريات المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الزمالك والترجي الثلاثاء المقبل على أرض ملعب استاد القاهرة الدولي.