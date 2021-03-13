شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يجتمع بلاعبي الأهلي ويطالبهم بالفوز على فيتا كلوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على الالتقاء بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والجهاز الفني والإداري، وذلك عقب المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم، وقبل السفر إلى الكونغو؛ لمواجهة فيتا كلوب.

وقال الكابتن الخطيب للاعبين: «لابد أن نتوجه إلى الكونغو بشخصية الأهلي، ونخوض مباراة فيتا كلوب بمنتهى القوة والجدية، ما كان يجب أن نكون في هذا الموقف، ولكن ثقتنا فيكم كبيرة، وأنتم قادرون على تصحيح الأوضاع، وتحقيق النتيجة الإيجابية التي تساعد الفريق في الخروج من الموقف الحالي، ومواصلة المشوار في دوري الأبطال.

محمود الخطيب



وشدد الكابتن محمود الخطيب في حديثه على أن لاعبي الفريق تقع عليهم مسؤولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم، لافتا إلى ضرورة بذل أقصى الجهد أمام فيتا كلوب، والعودة إلى طريق الانتصارات، مؤكدا على ثقته وثقة جماهير الأهلي في كل العناصر الموجودة وقدرتهم على تقديم المباراة التي تليق بالنادي، وتحقق طموحات جماهير الأهلي.

محمود الخطيب

محمود الخطيب

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