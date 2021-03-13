شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم مواجهة تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت مباراة ليدز يونايتد مع ضيفه تشيلسي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال المواجهة التي أقيمت عصر اليوم، على ملعب ايلاند رود، في إطار الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبتلك النتيجة رفع ليدز يونايتد رصيده إلى النقطة 36 في المركز الـ11، وارتفع رصيد تشيلسي إلى النقطة 51 في المركز الـ4 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة إصابة مهاجم ليدز يونايتد بامفورد وخروجه من المباراة في الدقيقة 35 من زمن المباراة.

نهاية مباراة تشيلسي وليدز يونايتد ليرتفع رصيد تشيلسي إلى 51 نقطة وليدز يونايتد إلى 36 نقطة من جدول الترتيب.