شكرا لقرائتكم خبر عن راموس يعود لتشكيل ريـال مدريد ضد إلتشي في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريـال مدريد التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة ضيفه إليتشي بعد قليل على ملعب "ألفريد دي ستيفانو" بالجولة الـ27 من الدوري الإسباني الممتاز.

يواجه ريـال مدريد نظيره إلتشي اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويلتقي الفريقان في تمام الخامسة والربع على ملعب الفريد دي ستيفانو.

وقد أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الرسمي للمباراة، وشهد عودة سيرجيو راموس بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ميندي - راموس - فاران - ناتشو

خط الوسط: إيسكو - كاسميرو - فالفيردي

خط الهجوم: فينيسيوس - بنزيما - فاسكيز.

ويحتل ريـال مدريد المركز الثالث برصيد 54 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإسباني بينما يأتي إلتشي في المركز الـ18 برصيد 24 نقطة، ويحتل أتلتيكو مدريد الصدارة برصيد 59 نقطة.