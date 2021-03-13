شكرا لقرائتكم خبر عن «بوروسيا دورتموند» يؤيد التعديلات الجديدة فى «دورى أبطال أوروبا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذى لنادى بوروسيا دورتموند الألمانى لكرة القدم، إنه مستعد لدعم إجراء تعديلات فى دورى أبطال أوروبا بحيث تشهد المسابقة زيادة عدد الفرق والمباريات، وذلك من أجل التصدى لإقامة بطولة دورى السوبر الأوروبى المقترحة.

وأضاف فاتسكه إنه يؤيد ما يطلق عليه النموذج السويسرى، والذى يتمثل فى أن تشهد مسابقة دورى الأبطال مشاركة 36 فريقا، وإقامة عشر جولات من مباريات دور المجموعات، للمنافسة على التأهل للأدوار الإقصائية، وذلك بدلا من مشاركة 32 فريقا وإقامة ست جولات من المباريات فى دور المجموعات.

وتابع فاتسكه فى تصريحات لصحيفة «رور ناخريشتين»: «العامل الحاسم فى تأييدى للنموذج السويسرى هو أننى أرى أن هذه هى الطريقة الوحيدة للتصدى لإقامة دورى سوبر لأندية القمة». وأضاف: «تواجه أندية القمة ضغوطا هائلة فى الوقت الحالى لأن الخسائر خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد تصل إلى مستويات لا تصدق. لذلك لابد من إيجاد طريقة للتصدى لدورى السوبر». وقال فاتسكه إنه لن يؤيد أبدا إقامة بطولة مغلقة، مؤكدا أن «نزاهة المنافسة تشكل عاملا حاسما».