شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد محترفى التنس: لست قلقًا بشأن اعتزال «الثلاثى الكبير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رغم أن غياب أفضل 3 لاعبين على مر العصور هو بمثابة خسارة هائلة بالنسبة لأى رياضة، لكن أندريا جاودينتسى، رئيس اتحاد محترفى التنس، يقول إن رياضته قوية بما يكفى للتقدم والازدهار حتى فى حال اعتزال السويسرى روجر فيدرر والإسبانى رفائيل نادال والصربى نوفاك ديوكوفيتش.

وعاد فيدرر إلى الملاعب مؤخرا بعد غياب طويل استمر 14 شهرا بينما يستمر نشاط نادال وديوكوفيتش فى منافسات اللعبة ولا يوجد ما يشير إلى عكس هذا الوضع فى المدى القريب.

لكن جميع هؤلاء الثلاثة تجاوزوا 30 عاما، ولا بد أن يتركوا المنافسات يوما ما.

وعن ذلك قال جاودينتسى لرويترز: «لا أشعر بأى قلق على الإطلاق على رياضاتنا إذا ما فعلنا الصواب».

وتابع: «هذا لا يعنى التقليل من شأن هؤلاء الثلاثة. فهم ربما أفضل ما أنجبت رياضتنا حتى الآن وربما يبقون كذلك حتى وقت طويل جدا». ويتقاسم فيدرر الذى سيكمل 40 عاما فى أغسطس المقبل ونادال (34 عاما) الرقم القياسى العالمى لعدد مرات الفوز بألقاب البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا لكل منهما، فى حين حصد ديوكوفيتش (33 عاما) 18 لقبا فى هذه البطولات حتى الآن.

ويحتل الأمريكى المعتزل منذ 2002 بيت سامبراس المركز الثالث فى القائمة برصيد 14 لقبا كبيرا بعد أن اعتقد كثيرون أن رقمه سيصمد طويلا أو ربما للأبد.

وأشار جاودينتسى إلى أنه شخصيا كان يعتقد أن رقم سامبراس سيصمد للأبد و«الآن لدينا 3 أشخاص فعلوا ذلك. لذا لا يجب أن نستبعد أى شيء على الإطلاق».

وتستمر سيطرة «الثلاثة الكبار» على الكثير من البطولات حتى الآن.

وفى آخر 68 بطولة كبرى حصل الثلاثة الكبار على 57 لقبا ومع ذلك يعتقد جاودينتسى أن هذه البطولات ستشهد ظهور أبطال ونجوم جدد فى المستقبل. وقال المسؤول عن ذلك: «علينا التحلى بالواقعية رغم علمنا بأن هذه الشخصيات تتطور على مدار أعوام».

وأضاف: «سنتمكن من تقديم شخصيات جديدة وأبطال جدد للجمهور».

وأشار جاودينتسى إلى أن تفاؤله هذا ينبع من «كون التنس أفضل رياضة فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين».