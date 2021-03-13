شكرا لقرائتكم خبر عن لابورتا يخطط للإطاحة بـ«كومان» من برشلونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكر تقرير إعلامى إسبانى أن رئيس نادى برشلونة الجديد خوان لابورتا يفكر في الإطاحة بالمدير الفنى الهولندى رونالد كومان.

وقالت إذاعة كادينا سير إن لابورتا يعتبر كومان إرث سلفه جوسيب ماريا بارتوميو، ويخطط للإطاحة به ضمن مشروعه الجديد في برشلونة.

وقال الصحفى مانو كارينيو في برنامج إل لارجيرو، على محطة كادينا سير: «لابورتا يكن الكثير من الاحترام لكومان، ولكنه لم يعينه من أجل مشروعه. قد يبقى ولكنه يفضل مدربين آخرين بينهم ناجلسمان مدرب لايبزيج».

وسيكون على لابورتا أن يقرر من الآن وحتى نهاية الموسم، ما إذا كان سيبقي على كومان، الذي يمتد عقده مع الفريق حتى 2022، أم سيفضل الاستعانة بمدرب آخر.

جدير بالذكر أن ناجلسمان (33 عامًا) الذي ينتهى عقده مع لايبزيج في 2023، من الأسماء المطروحة أيضًا لخلافة يواخيم لوف، على رأس الإدارة الفنية لمنتخب ألمانيا بعد كأس الأمم الأوروبية.

رونالد كومان - صورة أرشيفية

في نفس السياق، تستعد إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، لإجراء محادثات حاسمة مع الأرجنتينى ليونيل ميسى نجم الفريق، بشأن تجديد عقده.

وينتهى عقد ميسى مع برشلونة في الصيف المقبل، ولم يعلن البرغوث حتى الآن عن مصيره في الموسم المقبل.

ووفقًا لصحيفة «ذا صن»، فإن انتخاب لابورتا رئيسًا لبرشلونة، لا يضمن التزام ميسى بالتوقيع على عقد جديد.

وأشارت إلى أن لابورتا لم يقدم أي عرض لميسى حتى الآن، لأنه لم يتخذ بعد الإجراءات المالية اللازمة لإعادة هيكلة الديون، التي يعتقد الخبراء أنها ارتفعت إلى أكثر من مليار يورو.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تتم دعوة ميسى ووالده، للجلوس بشأن مناقشة العقد الجديد للبرغوث خلال هذا الشهر.

وذكرت الصحيفة أن لابورتا يحتاج إلى منح ميسى وعدًا بإعادة بناء الفريق الحالى، وألا يتوقف الأمر عند لعب البارسا لكرة ممتعة مرة أخرى.

وقالت إن ميسى يعرف جيدًا المشكلات المالية التي يعانى منها النادى، لذا يطلب البرغوث، قبل بدء المفاوضات، أن يقدم لابورتا دليلًا واضحًا لقدرته على الوفاء بوعوده وضم أسماء كبرى إلى برشلونة.