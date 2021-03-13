شكرا لقرائتكم خبر عن شروط الحصول علي دعوة حضور مباراة الزمالك والترجي في استاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك استعداداته لمواجهة الترجي التونسي المقررة «الثلاثاء» ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي والتي ستقام على استاد القاهرة.

ويحتاج الزمالك الفوز بالنقاط الثلاث لتحسين ترتيبه في جدول المجموعة بعدما تأزم وضع الفريق واحتل المركز الثالث بعد خسارته الأخيرة من الترجي في تونس والتي أدت إلى تجمد رصيد الفريق عند نقطتين بقي بهما في المركز الثالث لجدول الترتيب وهي الهزيمة التي تسببت في الإطاحة بالبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للفريق وتسببت في تعيين باتريس كارتيرون مديراً فنياً جديداً للزمالك.

وتسعي اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك لمساندة الفريق بكل قوة من أجل تحقيق الفوز بالنقاط الثلاث وحصلت اللجنة على الموافقة الأمنية بحضور 500 مشجع لمساندة الفريق خلال تلك المواجهة من مدرجات استاد القاهرة.

وتسعي اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك للتوصل لاتفاق مع الجهات الأمنية لرفع عدد الحضور إلى 2000 مشجع لمؤازرة الفريق خلال المواجهة.

وتم تحديد ثلاثة شروط من أجل الحصول على دعوة حضور مباراة الزمالك والترجي التونسي من استاد القاهرة وجاءت الشروط على النحو التالي:

«أعضاء النادي»

واشترطت الجهات الأمنية ان تقتصر دعوات الحضور على أعضاء النادي حتي يتم التمكن فرض كافة الإجراءات الاحترازية عليهم.

«اجتياز الكشف الطبي»

وجاء ثاني الشروط هو التزام حاملي الدعوات بكافة الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة الطبية للسماح له بدخول إلى ملعب المباراة فضلاً عن اجتيازه الكشف الطبي الذي سيخضع له على بوابات استاد القاهرة والخاص بقياس درجات الحرارة.

وأعدت اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الزمالك كشوفا بالأسماء التي ستحضر المباراة من أجل إرسالها للجهات الأمنية لاعتمادها لتسهيل مهمتهم في حضور المباراة.