شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: رونالدو يريد العودة إلى «الملكي» ويوفنتوس لا يرغب في التمديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد موقع «فوتبول إيطاليا» الإيطالى، أن كريستيانو رونالدو، نجم وهداف يوفنتوس، حريص على العودة إلى صفوف نادي ريال مدريد، في الفترة المقبلة.

وذكر الموقع الإيطالى أن العديد من الصحف الرياضية الإسبانية، لمحت أن رونالدو يضغط من أجل العودة إلى ريال مدريد، وأضاف أن إصدارات الصحف الإسبانية، السبت، سخرت صفحاتها الأولى بالكامل من أجل قضية رونالدو، حيث تؤكد معظمها أن الدون حريص على العودة إلى الميرنجي بعد خروج يوفنتوس من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام بورتو البرتغالي، وأشار الموقع إلى أن هذه الصحف كشفت عن أن ريال مدريد ليس متحمسًا للفكرة حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن يوفنتوس يدرس عدم تمديد عقد رونالدو، بسبب راتبه البالغ 30 مليون يورو، الذي يعد استزافا كبيرا للنادي، بل إن النادي حدد 29 مليون يورو كحد أدنى لبيع رونالدو، من أجل تجنب أي خسائر مالية.