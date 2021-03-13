شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدال» يغيب شهرًا عن إنتر ميلان بسبب الإصابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادى إنتر ميلان الإيطالى نبأ سارًا بشأن أحد اللاعبين المصابين فى صفوف النيراتزورى خلال الفترة الأخيرة.

ويتعلق الأمر بلاعب الوسط التشيلى، أرتورو فيدال، الذى أعلن «إنتر» أنه سيخضع لعملية جراحية بالمنظار لعلاج آلام الغضروف المفصلى فى ركبته اليسرى.

وقال «إنتر»، فى بيان رسمى: «خضع أرتورو فيدال، صباح اليوم، لعملية فى مفصل ركبته اليسرى داخل معهد (Humanitas) فى روزانو».

وأضاف النادى الإيطالى: «كانت الجراحة ناجحة تمامًا، وسيخرج اللاعب من المستشفى، بعد ظهر اليوم، وستبدأ مرحلة إعادة التأهيل فى الأيام القليلة المقبلة».

وذكرت تقارير إيطالية أن فترة غياب «فيدال» عن الملاعب تقترب من الشهر، على أن يعود بعدها إلى التدريبات التأهيلية قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية لفريق النيراتزورى تمهيدًا لعودته إلى المشاركة فى المباريات مرة أخرى.