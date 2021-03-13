شكرا لقرائتكم خبر عن «فليك» يكشف موقفه من خلافة «لوف» فى منتخب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد هانز فليك، المدير الفنى لفريق بايرن ميونخ الألمانى، أن جميع عوامل النجاح تتوافر فى فريقه الحالى، وهى الثقة والولاء والجودة التى يبحث عنها فى كل فريق يتولى تدريبه.

وقال فليك، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «كيكر» الألمانية: «عندما أعمل فى نادٍ ما أحتاج لثلاثة عوامل، الثقة والولاء والجودة التى نتمتع بها بلا شك فى بايرن ميونخ ومتعة العمل، أنا متفائل، ما زلنا نقاتل على جبهتين، كل شىء فى أيدينا، علينا أن نلعب منذ البداية وأن نظهر الإرادة للقتال».

وعن إمكانية تدريب منتخب ألمانيا قال فليك: «أنا مدرب بايرن ميونخ منذ 16 شهراً، منذ البداية قلت إن ما يهم هو هنا فقط والآن، لدينا موسم ناجح وراءنا، أهتم بفريقى والمباراة ضد فيردر، نريد أن نكون ناجحين قدر الإمكان هذا الموسم، ما زلت أريد الفوز بالعديد من الألقاب مع بايرن ميونخ، أنا الآن أهتم بفريقى، التكهنات ليست مشكلة بالنسبة لى».

هانز فليك - صورة أرشيفية

وأضاف مدرب البايرن: «كان القلق أكبر بكثير فى البداية عندما بدأت العمل فى البايرن، هذه ليست مشكلة فى الوقت الحالى، لدينا فريق جيد ولا يمكن أن تزعجنا الأشياء التى تأتى إلينا من الخارج، هدفنا هو النجاح».

وعن قرار رحيل لوف قال: «اتصل بى يواكيم فى اليوم السابق وأخبرنى أنه قرر اتخاذ هذه الخطوة، كنت متفاجئاً، لقد قام بعمل جيد للغاية لألمانيا، وهذا العمل واحد من أعظم الأشياء التى قدمها فى تاريخ ألمانيا، يمكنه أن يكون فخوراً بما فعله». ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدورى الألمانى برصيد 55 نقطة بفارق نقطتين عن لايبزيج الوصيف برصيد 53 نقطة.