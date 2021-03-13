شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر»: السقوط أمام «باسيلاشفيلى» خطوة للأمام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تبخرت آمال روجر فيدرر فى الفوز بلقبه الرابع فى بطولة قطر المفتوحة للتنس، بعد خروجه من دور الثمانية، لكن اللاعب السويسرى قال إن أول مسابقة يخوضها بعد الخضوع لجراحتين فى الركبة «نقطة انطلاق»، حيث يستهدف استعادة كامل لياقته قبل موسم الملاعب العشبية.

وفاز فيدرر بالمجموعة الأولى أمام نيكولوز باسيلاشفيلى، قبل أن يقاتل اللاعب الجورجى ليفوز 3-6 و6-1 و7-5، لينهى مشوار منافسه السويسرى فى البطولة، وهى أول مسابقة يخوضها فى 14 شهرا.

وقال فيدرر الذى فاز على دان إيفانز فى دور الستة عشر للصحفيين: «أنا سعيد حقا لقدرتى على خوض مباراتين متتاليتين من ثلاث مجموعات أمام لاعبين بارزين. إنها خطوة مهمة جدا للأمام».

وزاد: «مثلما قلت سابقا لست جاهزا بنسبة 100% حتى الآن. أشعر بذلك.. ما يهمنى أن أكون جاهزا تماما لموسم البطولات على الملاعب العشبية.. ما زلت فى مرحلة الاستعداد والبناء». وأتم السويسرى روجر فيدرر صاحب الـ39 عامًا: «أعتبر بطولة قطر نقطة انطلاق وأنا سعيد جدا بأدائى إجمالا فى الملعب اليوم». على جانب آخر، قال الفرنسى بنوا بيير إن اللعب أمام مدرجات خالية فى ظل القيود المطبقة للوقاية من فيروس كورونا المستجد سريع العدوى جعل بطولات التنس «كئيبة ومملة وسخيفة».

وودع بير (31 عاما) المصنف 29 عالميا منافسات بطولة تشيلى المفتوحة، بعد هزيمته أمام الدنماركى الصاعد هولجر رونى.

وأضاف بيير، الذى انتقد السلطات الأسترالية فى الشهر الماضى بسبب إجراءات الحجر الصحى على اللاعبين قبل أستراليا المفتوحة إن ممارسة التنس أصبحت «مهمة عديمة الطعم». وتابع اللاعب الفرنسى: «بطولات تنس المحترفين أصبحت كئيبة ومملة وسخيفة». وأردف قائلا: «ممارسة التنس أصبحت مهمة عديمة الطعم.. أحتاج لبعض الوقت للاعتياد على هذه الأجواء».

وفى الشهر الماضى، اجتذب بير اهتماما إعلاميا كبيرا عندما ودع بطولة الأرجنتين المفتوحة للتنس بعدما تراخى فى شوط إرساله الأخير وبصق على أرض الملعب ليخصم الحكم نقطة منه ويخسر أمام فرانشيسكو سيرندولو. وقال بيير إن النتائج آخر ما يفكر فيه قبل المشاركة فى بطولتى أكابولكو ميامى. وأردف: «هدفى هو استعادة الابتسامة والاستمتاع بضرب الكرة.. بغض النظر عن الفوز أو الخسارة».