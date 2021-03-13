شكرا لقرائتكم خبر عن «رونالدو» يفكر فى العودة لـ«ريال مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف برنامج «الشيرنجيتو» الإسبانى، عن مفاجأة تتعلق بمستقبل النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالى، وهى أنه يدرس العودة إلى ناديه السابق ريال مدريد من جديد، وذلك بعد حالة الإحباط الكبيرة التى يعانى منها اللاعب المخضرم بسبب الخروج المبكر من دورى أبطال أوروبا للموسم الثانى على التوالى رفقة البيانكونيرى.

وذكر البرنامج الإسبانى الشهير، أن خورخى مينديز وكيل رونالدو قد أجرى محادثة مع ريال مدريد بالفعل أثار فيها عودة البرتغالى إلى صفوف ملعب «سانتياجو بيرنابيو» من جديد.

ومنذ رحيله عن ريال مدريد فى 2018، لم يكن أداء الفريق الملكى ولا كريستيانو رونالدو هو نفسه فى السابق، بينما يتشوق اللوس بلانكوس إلى أهداف البرتغالى، يفتقد صاروخ ماديرا فريقًا تنافسيًا يسمح له بالمنافسة على جميع الألقاب. وأكد جوزيب بيدرول من برنامج الشيرنجيتو، أن خورخى مينديز وكيل كريستيانو، التقى فى الأيام الأخيرة مع النادى الملكى وأثار إمكانية عودة البرتغالى، حيث قال: «تحدث خورخى مينديز مع ريال مدريد وأثار عودة كريستيانو رونالدو».

كريستيانو رونالدو - صورة أرشيفية

وأشار إلى أنه تم طرح إمكانية عودة كريستيانو، والذى كان يبلغ من العمر 36 عامًا بعد شهر، ولديه عقد مع يوفنتوس حتى عام 2022.

فى نفس السياق، كشفت صحيفة «كوريرى ديلو سبورت» الإيطالية، أن مسؤولى نادى يوفنتوس الإيطالى سيعقدون اجتماعا مع البرتغالى كريستيانو رونالدو نجم الفريق لمناقشة مستقبله خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا للصحيفة، فإن يوفنتوس قد يحتاج إلى بيع كريستيانو مقابل 29 مليون يورو على الأقل من أجل تجنب أى خسائر مالية للصفقة. وينتهى عقد رونالدو مع يوفنتوس فى يونيو 2022، لكن صاحب الـ36 عاما قد يرحل عن البيانكونيرى فى الصيف المقبل وفقا للتقارير الإيطالية. وسجل كريستيانو 27 هدفا فى 32 مباراة مع يوفنتوس هذا الموسم فى جميع المسابقات، ليصل إجمالى أهدافه مع اليوفى إلى 92 هدفا فى 121 مباراة منذ وصوله إلى تورينو. يُذكر أن رونالدو انضم إلى يوفنتوس مقابل 120 مليون يورو فى صيف 2018 قادما من ريال مدريد الإسبانى.