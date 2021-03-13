شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج بدني تحت إشراف فرناندو .. وكارتيرون يراقب التدريبات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك برنامجا بدنيا للاعبي الفريق خلال المران المقام على ملعب النادي بميت عقبة.

وقام فرناندو مدرب الأحمال بتنفيذ البرنامج الذي وضعه كارتيرون قبل انطلاق المران، وحرص كارتيرون على متابعة تنفيذ المران، وإيقافه لتصحيح الأخطاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي في التاسعة من مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة، في إطار الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقب تنفيذ الفقرة البدنية، قام كارتيرون، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين خلال المران، وركز كارتيرون خلال المران على التمريرات القصيرة بين اللاعبين والتحرك بدون كرة، وتولى كارتيرون الإشراف على مجموعة من اللاعبين فيما تولي أسامة نبيه المدرب العام الإشراف على المجموعة الأخرى.